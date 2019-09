Neuer Akteur: Goldman Sachs bringt ETFs nach Europa

Auf geht's. Seit über einem Jahr hat Goldman Sachs einen Chef für das ETF-Geschäft in Europa an Bord. Jetzt fällt der Startschuss. Und ein erstes Produkt ist auch schon da.Die Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management (GSAM) startet heute ihr europäisches Geschäft mit börsennotierten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF). Das meldet das Unternehmen. Verantwortlich dafür ist Peter Thompson, der einst den ETF-Anbieter Source ETF mit gründete und im Sommer 2018 zu GSAM zurückkehrte. Los geht es mit dem Goldman Sachs Active-Beta U.S. Large Cap Equity ETF (ISIN: IE00BJ5CNR11).Der neu aufgelegte ETF ist das europäische Gegenstück zum milliardenschweren Original aus den USA (US3814305039). Der neue Fonds wird ab sofort an der Börse in London gehandelt und...