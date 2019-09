Nachdem das Paar EUR/GBP im Bereich von 0,85 GBP zu Beginn dieses Jahres einen handfesten Doppelboden ausbilden konnte, folgte eine steile Rallye auf 0,9324 GBP. Dabei konnte der Wert sogar über einen mittelfristigen Abwärtstrend zulegen und ich somit an die Verlaufshochs aus 2017 herantasten. Dieses Niveau sorgte im Anschluss jedoch für eine sechswöchige Korrektur, die bis auf das markante Unterstützungsniveau um das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von 0,88 GBP abwärts reichte. Solche Stellen sorgen zusammen mit dem 61,8 % Fibo häufig für Kurswechsel, was in dieser Woche gut zu sehen ist. Kurzfristig ergeben sich hierdurch gute Handelsansätze, die nicht ungenutzt bleiben sollten.

Solange die aktuellen Wochentiefs um 0,88 GBP halten, könnte sich auf Sicht der nächsten Handelstage eine Ausweitung der Erholungsbewegung zunächst in den Bereich von 0,8891 GBP einstellen. Im Bereich von 0,8950 GBP muss aufgrund des dort verlaufenden Abwärtstrends mit einem leichten Dämpfer gerechnet werden. Spätestens am 61,8 % Fibo sollte die kurzfristige Erholungsbewegung ein Ende finden und somit auch der Trade. Für die favorisierte Erholung können Anleger beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF6GB5 mit einem Hebel von 33 zurückgreifen. Sollte das britische Pfund jedoch unter das Niveau von 0,8786 GBP zurückfallen, kämen sofortige Abgaben in den Bereich von zunächst 0,8750 GBP, darunter an die Triggerlinie des Doppelbodens bei 0,8681 GBP. Frische Hochs wären auf Sicht der kommenden Wochen dann erst mal passee.