Eyemaxx Real Estate will verschiedene Objekte in Serbien verkaufen. Dabei handelt es sich um ein Logistikzentrum mit zwei Hallen sowie um mehrere Grundstücke. Die Hallen haben eine vermietbare Fläche von rund 46.000 Quadratmetern. Sie sind zum Großteil vermietet. Alle Objekte liegen am Stadtrand von Belgrad.Mit einem strategischen Investor hat Eyemaxx eine Absichtserklärung unterzeichnet. Wird daraus ein Kaufvertrag, rechnet ...