Vonovia will die Mehrheit an Hembla aus Schweden kaufen. Von Black Rock möchte man 61,19 Prozent des Grundkapitals von Hembla übernehmen. Der Kaufpreis liegt bei 1,14 Milliarden Euro. Damit stärkt Vonovia sein Portfolio in Schweden. Hembla ist vor allem rund um Stockholm aktiv und besitzt 21.400 Wohnungen. Das kann auch ein gewisses Klumpenrisiko darstellen. Vonovia muss den anderen Hembla-Aktionären ein Übernahmeangebot machen. ...