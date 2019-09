Beyond Meat – Kursexplosion

Liebe Freunde von Feingold Research, wir hoffen der eine oder andere war am Mittwoch mutig und hat nach den Beiträgen hier oder hier einen Turbo KA2X60 oder Discount-Call HZ0H1S auf Beyond Meat gekauft. Der Turbo liegt rund 150 Prozent im Plus. Beim Discount-Call kann man sich über 70 Prozent Rendite freuen. Gewinne bitte mitnehmen. Der Grund: McDonalds testet Beyond-Patties in Kanada. Die Aktie zieht zweistellig an im vorbörslichen Handel. Im Tradingdepot hatten wir ebenfalls ein Limit auf Beyond gelegt. Zum großen Pech haben hier am Mittwoch ein paar Cent gefehlt. So geht’s manchmal an der Börse. Wer unsere Ideen und Trades dennoch testen möchte, schaut bitte hier rein…