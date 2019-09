Drei türkische Banken gaben bekannt, dass sie den Bürgern ab dem 1. Oktober günstigere Autokredite anbieten, wenn sie inländische Fahrzeuge von ausgewählten Herstellern kaufen, so berichtet es Bloomberg . Jetzt auf Aktien türkischer Autobauer setzen?

Die Aktie von TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi (Tofas), ein Joint Venture zwischen Fiat und der türkischen Koc Holding, kletterte an der Börse von Istanbul nach der Erklärung um 5,3 Prozent. Dies war der größte Sprung seit Juni 2019. Und Ford Otomotiv Sanayi (Ford Otosan), eine Partnerschaft von Koc mit Ford, stieg um 2,6 Prozent. Die Aktie von Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret (WKN: 935313), ein Hersteller von Nutzfahrzeugen, legte zeitweise um 5,2 Prozent zu.

Die Maßnahme beginnt inmitten einer düsteren Phase für die Automobilhersteller. Sie sind mit einem deutlichen Einbruch der Inlandsnachfrage konfrontiert. Nach Angaben des Verbandes der Automobilzulieferer liegen die gesamten Fahrzeugverkäufe seit April letzten Jahres unter dem 10-Jahres-Durchschnitt. In den ersten acht Monaten dieses Jahres sank der Inlandsumsatz im Vergleich zu 2018 um 46 Prozent.

Womit können Anleger rechnen?

"Die Auswirkungen auf die Tofas-Aktie dürften stärker ausgeprägt sein", sagte Harun Dereli, Analyst bei Ziraat Securities in Istanbul. Tofas sei das einzige börsennotierte Unternehmen das in der Türkei ein Pkw-Modell herstellt, so Dereli.

Ein weiterer Aspekt ist, dass der jährliche Zinssatz für Fahrzeugkredite - mit 5,88 Prozent - deutlich unter der Durchschnitt von 20,8 Prozent liegt, so die drei staatlichen Kreditinstitute. Auf den Monat gerechnet gaben die Banken an, dass sie den Kreditnehmern Zinssätze zwischen 0,49 Prozent und 0,69 Prozent monatlich für Kredite zwischen 8.000 Euro und 19.000 Euro über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren anbieten. Zu den ausgewählten Marken gehören Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Karsan und Renault sowie Temsa.

Ankara hatte die Staatsbanken ermutigt, die Zinssätze für verschiedene Positionen zu senken, um die Kreditvergabe anzukurbeln und die Wirtschaft zu einem positiven Wachstum zurückzuführen. Der Internationale Währungsfonds sagte diese Woche, dass er für 2019 ein Wirtschaftswachstum von 0,25 Prozent erwarte.

Rückblick und Ausblick

Bereits im vergangenen Sommer berichtete das Handelsblatt von einem drastischen Einbruch auf dem türkischen Automarkt. Die Pkw-Neuzulassung verzeichnete im August 2018 einen Rückgang um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und Ferdinand Dudenhöffer ging von einer weiteren Zuspitzung der Lage aus.

Die jüngste Maßnahme wird wenig bis keine Auswirkungen auf deutsche Autobauer haben, denn Unternehmen wie Volkswagen, BMW und Mercedes produzieren Autos außerhalb der Türkei. Ins stocken könnten jedoch die Gespräche zwischen der Türkei und VW geraten, denn Volkswagen plant die Errichtung einer 1,1 Milliarden US-Dollar teuren Fabrik.

Ebenfalls ungewiss sind die Auswirkungen der Maßnahme auf die angeschlagene Gesamtwirtschaft der Türkei, denn zuletzt hatten der Internationale Währungsfonds und die Ratingagenturen die Regierung davor gewarnt, dass kurzfristige unorthodoxe Maßnahmen zur Steigerung des Kreditwachstums die finanzielle Stabilität des Landes gefährden könnten.