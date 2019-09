Deutsche Anleihen legen moderat zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs moderat gestiegen. Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,19 Prozent auf 174,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf minus 0,58 Prozent.

Händler begründeten den Kursanstieg mit einer Gegenbewegung zu den Verlusten am Vortag. Die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten hatten kaum Markteinfluss. In Deutschland stieg das GfK-Konsumklima deutlich, während das Geldmengenwachstum im Euroraum spürbar zulegte.