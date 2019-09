Das Jahr 2019 gestaltet sich für Mais bislang überaus wechselvoll. Nach einem eher seitwärts gerichteten Jahresbeginn jagten die Preis ab Mai nach oben. Die Zwischenrally endete schließlich im Juli mit der Ausbildung einer markanten Top-Formation im Bereich von 450 US-Cents. Es folgte eine knackige Korrektur, die schließlich Anfang September im Bereich von 340 US-Cents und damit im Bereich einer veritablen Unterstützung ihr vorläufiges Ende fand. Seitdem erholt sich der Preis und läuft nun wieder in Richtung seiner 200-Tage-Linie, die im Bereich von 380 US-Cents notiert. So ganz nebenbei befindet sich in diesem Bereich auch eine massive Widerstandszone.

Mit der Entwicklung der letzten Monate bewegt sich Mais im Großen und Ganzen innerhalb des „üblichen“ saisonalen Musters. Markante Hochs im späten Frühjahr sind hier genauso bezeichnend, wie knackige Korrekturen bis in den September / Oktober hinein.

Seit Monatsanfang ist jedoch eine Erholung zu beobachten. Der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) vom 12.09. des US-Agrarministeriums (USDA) stützte die Erholung. Das USDA senkte seine Prognosen für das Erntejahr 2019 / 2020 für die US-Maisernte. Statt der 353,09 Mio. Tonnen aus dem August-Bericht waren es nun 350,52 Mio. Tonnen. Auch auf globaler Ebene revidierte das US-Agrarministerium seine Annahmen nach unten. Während im August-Bulletin noch eine globale Maisproduktion für das Erntejahr 2019 / 2020 in Höhe von 1,10824 Mrd. Tonnen erwartet wurde, waren es nun 1,10488 Mrd. Tonnen. Die Prognose in Bezug auf die globalen Lagerendbestände wurde von 307,72 Mio. Tonnen im August auf nun 306,27 Mio. Tonnen im September reduziert.

Kommen wir zu den charttechnischen Aspekten. Mais bestätigte eindrucksvoll die Unterstützung bei 340 US-Cents. Die Erholung entwickelte ansprechende Dynamik. Mit aktuell 374 US-Cents nähert sich die Bewegung nun aber einer entscheidenden Hürde. Die Zone 380+ US-Cents muss überwunden werden, um weiteres Aufwärtsmomentum - etwa in Richtung 410 US-Cents - entwickeln zu können. Etwaige Rücksetzer respektive Gewinnmitnahmen sollten sich nun oberhalb von 355 US-Cents abspielen, anderenfalls könnten rasch die 340 US-Cents aktuell werden.