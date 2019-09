Seit Wochen bekommt der Kurs von Wirecard keine wirklichen Impulse. Doch die vereinbarte Kooperation mit Softbank könnte daran etwas ändern. Zudem erhält Wirecard dank dieser Vereinbarung auch frisches Geld in die Kasse. Viele Analysten sehen darin neue Wachstumsimpulse. Softbank kann Wirecard in Asien neue Türen öffnen, der Markteinstieg in einigen Ländern kann erleichtert werden. Das bedeutet höhere Marktanteile und ...