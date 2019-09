Zu den wenigen Unternehmen, die mit ihren letzten Quartalszahlen auf eine vergleichsweise positive Resonanz stießen, gehörte Aphria Inc. Wir hatten die Daten zuletzt an dieser Stelle im Kommentar vom 25.08. thematisiert. Trotz einer positiven Kursreaktion auf die Zahlenveröffentlichung verpasste es die Aktie am Ende, eine nachhaltige Weichenstellung herbeizuführen. Hierzu hätte die Aktie den Widerstandsbereich um 10,0 CAD nachhaltig überwinden müssen.

Die Lage im Cannabis-Sektor präsentierte sich in den letzten Wochen und Monaten alles andere als einfach. Das dürfte auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Erholung der Aktie ein wenig die Durchschlagskraft fehlte und der nachhaltige Ausbruch über die wichtigen 10,0 CAD ausblieb.