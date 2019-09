FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer dreitägigen Verluststrecke hat sich der Dax am Donnerstag etwas erholt. Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne in der ersten Handelsstunde aus, dümpelte dann aber vor sich hin. Am Nachmittag verblieb er so 0,44 Prozent höher bei 12 288,05 Punkten. Der Dax knüpfte damit an seine Bewegung vom Mittwochnachmittag an, als er wegen neuer Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt seine Verluste noch reduzieren konnte.

Der Dax begab sich mit dem Anstieg wieder auf Tuchfühlung zur Marke von 12 300 Punkten, die ihm bis zum Vortag noch eine wichtige Unterstützung war. Andere Indizes gingen die Erholungsbewegung mit: Der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax gewann 0,56 Prozent auf 25 708,14 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,58 auf 3533,41 Zähler. In New York steuert der am Vortag schon gestiegene Dow Jones Industrial auf einen freundlichen Auftakt zu.