Bitcoin Group – große Chance

Der Bitcoin steuert am Donnerstag Nachmittag die Marke von 8.000 Dollar an. Dort stand er in den letzten 10 Tagen schon einmal. Wer jetzt Mut hat, riskiert einen Mini-Trade im Schein MC11T7 – gegenwärtig zu 58 Cent zu haben. Natürlich ist der Spread nicht gerade gering, doch die Volatilität im Bitcoin eben auch hoch. Wir raten zu einem Take Profit bei 75 Cent im Papier mit Hebel 4,5. Wer den bitcoin per se handeln möchte, der ist bei etoro gut aufgehoben.