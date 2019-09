Hamburg (www.aktiencheck.de) - Anfang September hat der neue Premierminister Boris Johnson das britische Unterhaus in eine verlängerte Zwangspause (Prorogation) bis zum 14.10. geschickt, die von der Queen genehmigt worden ist, so Sintje Boie, Senior Analystin der Hamburg Commercial Bank.Begründung: Mit dem Wechsel an der Regierungsspitze sei eine Neuordnung der Parlamentsaktivitäten sowie der Regierung notwendig, die am 14.10. [ mehr