Die Spannung steigt im Edelmetallsektor. Gold und Silber verpassten es zuletzt, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen und die Chartbilder zu klären. Der Arca Gold Bugs Index selbst befindet sich in einer ähnlich schwierigen Lage.

In unserer letzten Kommentierung vom 20.09. hatten wir eine potentielle SKS-Formation ins Spiel gebracht. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Aktuell notierte der Arca Gold Bugs Index in seiner neutralen Zone. Taucht er unter die 200 Punkte ab, ist das ein eindeutiges Warnsignal. Weitere Abgaben – etwa bis in den Bereich von 180 Punkten - würden in diesem Fall drohen. Doch noch ist es nicht soweit, denn noch notiert der Index über der 200er Marke. Um das „Gespenst“ einer drohenden SKS-Formation und damit einer potentiellen Trendwendeformation zu vertreiben, muss der Index jedoch über die 240 Punkte. […]“.



Die beiden zuletzt thematisierten Kurszonen bei 200 und 240 Punkten wurden zuletzt nicht unter- bzw. überschritten. Für reichlich Spannung ist somit weiterhin gesorgt, denn in puncto SKS-Trendwendeformation ist die Kuh ebenfalls noch nicht vom Eis.

Morgen (Freitag) gibt es noch eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten aus den USA, die für Bewegung im US-Dollar und somit für Bewegung bei den Edelmetallen sorgen könnten. Ein robuster Wochenschluss im Arca Gold Bugs Index (idealerweise komfortabel über der 200er Marke) wäre wichtig. Ob es dem Index in der aktuellen Gemengelage gelingen wird, das massive Widerstandscluster um 240 Punkte aufzubrechen, ist die große Frage… Aber letztendlich bedarf es eines Ausbruchs auf neue Bewegungshochs, um das angespannte Chartbild (im bullischen Sinne) zu klären.