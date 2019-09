Ein Ausweg für unruhige Zeiten an den Märkten (Teil I)

Konjunkturabhängige Aktien – dazu zählen z. B. die Halbleiter- und Cloudsoftware-Hersteller, aber auch die Chemie-Industrie, der Maschinenbau etc. – werden demnach wohl die Verlierer an den Märkten sein, zumindest für die nächste Zeit.

In Phasen, in denen die Aktienkurse stark schwanken und die Börsen eher fallen, rücken stabile, antizyklische Aktien von relativ konjunkturunabhängigen Unternehmen in den Fokus der Anleger.