Heute schloss der DAX das Gap und hat somit seine Pflicht getan. In den alten Aufwärtstrend wird er es nicht mehr schaffen, somit ist der Geschichte. Fällt der DAX unter das Tief von gestern, wird sich der Absturz beschleunigen. Gibt es kein neues Tief, besteht die Hoffnung, dass die 12500 erneut angegriffen werden, was aber schwierig werden wird, da er daran zweimal gescheitert ist und sich die Enttäuschung der Anleger in den Kursen widerspiegeln wird. Auch im Wochenchart sieht man die punktgenaue Wende an der Abwärtstrendlinie. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.