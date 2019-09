Aegon-CIO van den Heuvel: Wie Demographie Wachstumsprognosen beeinflusst

In Zeiten, in denen sich manch ein Anleger gefühlt nur mit einem Investmenthorizont von wenigen Minuten von „Tweet zu Tweet“ die Märkte entlang hantelt und rasch von neuem Newsflow beeinflussen lässt, kann es schnell vorkommen, den Blick auf das große Ganze zu verlieren und langfristige, strukturelle Trends nur rudimentär in die eigenen Investmententscheidungen einzubeziehen. Als Chief Investment Officer des 339 Mrd. schweren Asset Management Arms des niederländischen Versicherers Aegon genießt Olaf van den Heuvel das Privileg, sich tagtäglich mit der Analyse des „Big-Pictures“ auseinanderzusetzen und daraus strategische Asset Allocation Impulse abzuleiten. „Nicht zuletzt unser Lebensversicherungsgeschäft zwingt uns dazu, in Dekaden und nicht nur auf Sicht der nächsten 3-5 Jahre zu planen“, so van den Heuvel im Gespräch mit e-fundresearch.com.

Einen denkbar einfach zu prognostizierenden Faktor, der dennoch von vielen Investoren, aber auch von staatlichen Einrichtungen sowie insbesondere Zentralbanken oftmals nicht mit der ausreichenden Ernsthaftigkeit gewürdigt wird stellt laut Olaf van den Heuvel die Demographie dar. „In der entwickelten Welt werden wir in den kommenden Jahren eine dramatische Reduktion des Anteils erwerbstätiger Bevölkerungsgruppen beobachten“, erklärt der Chief Investment Officer und verweist auf die Tatsache, dass die besonders geburtenstarke Generation der „Baby-Boomer“ zunehmend in den Ruhestand wechselt.

