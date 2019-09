MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Auch europaweit dominierten die Pluszeichen. Anleger werteten positiv, dass die USA und Japan ein neues Handelsabkommen für die Sektoren Landwirtschaft und Digitales abgeschlossen hatten.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,59 Prozent auf 1037,10 Punkte. Bei den Einzelwerten gehörten die beiden in Prag zweitnotierten österreichischen Werte Vienna Insurance mit plus 1,72 Prozent beziehungsweise Erste mit plus 1,08 Prozent zu den größten Gewinnern, nachdem sie am Mittwoch noch deutlich nachgegeben hatten.