Im Fokus der Märkte heute wieder die Trump-Ukraine-Affäre mit der Veröffentlichung des Whistleblower-Berichts sowie der Anhörung des US-Geheimdienstdirektors Maguire. Nach wie vor ist die Bwertung der Sachlage nicht einfach, aber eiens scheint klar: diese Affäre wird sich noch lange hinziehen und die innenpolitischen Konflikte in den USA verschärfen. Im heutigen Video einige Fakten zur Sachlage – und die vielerorts verbreiteten alternativen Fakten in der Sache Joe Biden und Sohn. Die US-Aktienmärkte hatten sich gestern in Sachen Handelskrieg auf „alternative Fakten“ berufen – nun scheint klar, dass die Trum-Regierung die temporären Ausnahmegenehmigungen für Huawei nicht verlängern wird. Und das macht einen Handelsdeal eher unwahrscheinlich, weil für die Chinesen die Lockerung der Hauwei-Sanktionen zentral ist..

Das Video "Alternative Fakten!" sehen Sie hier..