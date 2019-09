Sabine Schmittroth wird neue Arbeitsdirektorin der Commerzbank. Die Managerin tritt ihren Posten zum 1. Januar an. Sie folgt auf Bettina Orlopp. Orlopp wird spätestens am 31. März neuer Chief Financial Officer der Commerzbank und damit die Nachfolgerin von Stephan Engels.Stefan Schmittmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank, kommentiert die Personalie: „Ich freue mich, mit der Berufung von Sabine Schmittroth eine ...