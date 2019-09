Bei Rheinmetall gibt es seit dem 24. September eine Attacke einer Schadsoftware. Über die Verursacher gibt es keine Informationen. Betroffen ist der Bereich Automotive in den Werken in Brasilien, Mexiko und USA. Derzeit sind in diesen Standorten die betrieblichen Prozesse stark zerstört. Weitere IT-Systeme von Rheinmetall sind anscheinend nicht betroffen.Man arbeitet an der Lösung der Störung. Wie lange die Störung anhalten ...