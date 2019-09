DEUTSCHLAND: - VORSICHT - Ohne neuen Schwung dürfte der Dax in den letzten Handelstag der Woche gehen. Der Broker IG signalisierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Freitagsstart ein Plus von 0,03 Prozent auf 12 292 Punkte. Die Vorgaben aus Übersee sind negativ. Auf Wochensicht zeichnet sich derzeit ein Minus von rund eineinhalb Prozent ab.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Angesichts gleich mehrerer Damoklesschwerter haben sich die Anleger am US-Aktienmarkt lieber zurückgehalten. Neben der seit Mittwoch an Fahrt aufgenommenen Diskussion über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump belasteten Aussagen eines Regierungsmitarbeiters, demzufolge die Beschränkungen für US-Firmen bei der Belieferung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei wahrscheinlich bald wieder in Kraft treten dürften.

ASIEN: - VERKÄUFE - An Asiens Börsen geht es am Freitag überwiegend bergab. Japans Nikkei 225 verliert 1,32 Prozent, Hongkongs Hang Seng gibt 0,32 Prozent ab und Chinas CSI 300 steigt leicht um 0,07 Prozent.

DAX 12.288,54 0,44%

XDAX 12.331,20 0,55%

EuroSTOXX 50 3.532,18 0,55%

DJIA 26.891,12 -0,30%

S&P 500 2.977,62 -0,24%

NASDAQ 100 7.771,99 -0,40%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 174,31 0,21%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0923 0,01%

USD/Yen 107,72 -0,11%

Euro/Yen 117,65 -0,11%

ROHÖL:



Brent 62,19 -0,55 USD

WTI 56,10 -0,31 USD

