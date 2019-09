Der DAX ist bei 12.500 unserer Meinung nach kurzfristig heiß gelaufen. Wir kassieren daher in unseren Depots schöne Renditen. Wir haben ihnen die Auswertung unten angefügt. Unser Trading- und Favoritendepot ist auf dem besten Weg. Wer in Zukunft bei unseren Trades und Depots dabei sein möchte, schaut hier rein. Mittlerweile sind wir seit einem Jahr dabei weshalb wir eine kleine Jubiläumsaktion am Start haben. Testen Sie uns…

Liebe Feingold-Researcher,

viele von Ihnen begleiten uns nun seit rund einem Jahr in unserem Börsendienst und im Jahr 2019 stehen im Tradingdepot bisher 27% Rendite zu buche. Wir glauben nicht, dass der Markt speziell in den USA per Saldo 2019 noch viel draufpackt. Doch wir wollen noch einiges draufpacken. Dazu gehört aber auch, unsere Linie zu verfolgen. Und deshalb machen wir Platz für Neues und nehmen in vielen Positionen Gewinne mit.

Der Reihe nach:

Verkauf Henkel Discount-Call - HX6GCU zu 3,91 Euro - zu 50% – Rendite bisher 33%

Verkauf Discount-Call Optionsschein DAX - MF6436 zu 8,0 Euro – Rendite 29 bzw. 9% in den zwei Tranchen

Verkauf Covestro Discount-Call OS - HZ1Y29 zu 1,50 - Rendite 27%

Verkauf Alphabet Turbo Bull Rendite 71% – MF5Y57 zu 4,09 - eine erste Tranche hatten wir bereits veräußert

Im Favoritendepot UND im Tradingdepot sind die beiden Hedge / Absicherungsinliner nahezu wertlos, wenngleich die Barrieren noch intakt. Wir sehen bei beiden eine Mini-Chance, dass sie sich nochmal erholen. Dennoch ist es strategisch richtig, jetzt schon Positionen dagegen glatt zu stellen, da die Scheine nahe 0 notieren. Wichtig – diese Papiere waren als Absicherung im Depot-Kontext gebaut. Bei anderen Inlinern sagen wir explizit immer dazu, dass sie singulär spekulativ orientiert sind.

Kommen wir zum Favoritendepot mit seiner Zielrendite von 10%. Da sind wir im Plan am Ende von Q.3

Wir veräußern nach der jüngsten Rally:

Infineon Bonus GA6UNH zu 17,0 Euro mit Rendite von knapp 11 Prozent

DAX-Discount Call MC07A8 zu 3,85 Euro Rendite knapp 32 Prozent

Siemens Bonus GA9MVF zu 96,80 Rendite knapp 8 Prozent

Wichtig – mitunter fielen die Bonusrenditen innerhalb von 4-8 Wochen an. Dies ist viel schneller als gedacht und es ist sinnvoll, wenn wir Ihnen kommende Woche neue Anlageideen liefern mit anderen Profilen, Barrieren und Puffern. Wir haben schon eine ganze Menge sondiert, freuen Sie sich in den nächsten Wochen auf reichlich Neues. Wir verfügen über hohe Liquidität und werden sie einsetzen, wenn uns Gelegenheiten gefallen.