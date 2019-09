Während derzeit die Märkte unter dem Eindruck der Trump-Ukraine-Affäre stehen, ist es in den letzten Monaten (seit Sommer 2018) der Handelskrieg, der neben der Fed (und der EZB) das Großthema schlechthin ist an den Finanzmärkten. Im heutigen Video werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der scheinbar so strahlenden machtpolitischen und ökonomischen Kolosse – und werden sehen, dass die Kolosse schon taumeln und gerade dabei sind, ihre Zukunftsperspektiven zu verspielen: beide betreiben eine fehlgeleitete Wirtschafts- und Schuldenpolitik, die sich bald rächen und in noch schwächeren Wirtschafts-Zahlen manifestieren wird. Der Handelskrieg selbst wird diese Probleme noch weiter verschärfen – beide Kolosse stehen vor scheren Krisen mit jeweils anderen Ursachen..

