Beim Währungspaar Euro zum ungarischen Forint läuft bereits seit März eine ungebrochene Aufwärtsbewegung und brachte dem Euro einen Vorsprung von gut 7,5 Prozent ein. Mit dem Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 wurde nämlich ein neuerliches Kaufsignal etabliert, aktuell kratzt das Paar an der runden Marke von 336,00 HUF. Die übergeordnete Zielzone liegt am 138,2 % Fibonacci-Retracement, worauf das Pärchen zielstrebig zusteuert und sämtliche Rücksetzer immer wieder als Kaufgelegenheit genutzt werden. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber deutlich enger abgesichert werden.

Ein Long-Investment auf dem hohen Niveau birgt natürlicherweise erhöhte Risiken. Die übergeordnete Zielzone ist jedoch klar definiert und liegt am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke bei 339,3006 HUF. Bestehende Long-Positionen sollten nun mindestens mit einer Stopp-Anhebung auf 333,4026 HUF gemessen am Basiswert enger abgesichert werden. Neue Long-Chancen können beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN VF6DJE wahrgenommen werden. Dann sollte aber auch eine engmaschige Beobachtung des Währungspaares EUR/HUF nicht ausbleiben. Für den Fall eines Rücksetzers unter das Niveau von 333,2500 HUF dürfte der ungarische Forint wieder merklich an Kraft gewinnen und zu einem Verhältnis von 331,8156 HUF tendieren. Darunter wird sogar einen Rücklauf zurück auf die Jahreshochs von 2018 bei 330,7622 HUF ermöglicht.

EUR/HUF (Tageschart in HUF) Tendenz: