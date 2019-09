FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit verhalten freundlicher Tendenz dürfte der Dax in den letzten Handelstag der Woche gehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lässt gut eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,27 Prozent auf 12 322 Punkte erwarten. Auf Wochensicht liegt der Leitindex bislang aber rund eineinhalb Prozent im Minus. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx wird am Morgen ebenfalls etwas höher erwartet.

In New York hatten am Vortag die Diskussionen über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump und Aussagen eines US-Regierungsmitarbeiters, nach denen die Beschränkungen für US-Firmen bei der Belieferung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei wahrscheinlich bald wieder in Kraft treten dürften, die Börsen gebremst.