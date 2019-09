flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) bewegte sich auch am Donnerstag weiter seitwärts bis abwärts gerichtet. Meldungen des saudischen Ölunternehmens Aramco zufolge wurde die saudische Produktionskapazität auf 11,3 Millionen Fass pro Tag wiederhergestellt. Der Produktionsausstoß sprang in „Khurais“ um 1,3 Millionen Fass beziehungsweise in „Abqaiq“ um 4,9 Millionen Fass an. Folglich würde eine zunächst im Markt befürchtete deutliche Verknappung an Rohöl doch nicht mehr in vollem Umfang eintreten.

Zur Charttechnik: Der Kursverlauf vom letzten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 50,48 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 63,12 US-Dollar wäre heranzuziehen, um die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher ableiten zu können. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 56,80/58,29/60,13 und 63,12 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 55,31/53,46 und 50,48 US-Dollar auszumachen.





