Bei WTI Oil hat sich die Lage weiter normalisiert, die Gemüter haben sich vorerst beruhigt. Im Ergebnis gab es ein großes Durchatmen bei den Ölpreisen. Flankiert wurde diese Entwicklung von eher schwächeren Konjunkturdaten und den aktuellen Zahlen der Energy Information Administration (EIA).

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.09. hieß es u.a. „[…] Die große Frage ist natürlich, wie sich die Lage am Persischen Golf weiter entwickeln wird. Die Gefahr, dass die Situation jederzeit eskalieren kann, ist zweifelsohne gegeben. Insofern dürfte dieses die Ölpreise weiter stützen. Gleichzeitig wurde noch einmal deutlich, dass der Ölmarkt gut versorgt ist und die Lager voll sind. Insofern dürften die Bäume für die Ölpreise zunächst auch nicht in den Himmel wachsen. Eine hohe Volatilität in der nächsten Zeit sollte nicht überraschen. Auf der Unterseite gilt es, die 55,0 US-Dollar im Auge zu behalten. Auf der Oberseite ist es der Bereich um 63,0 US-Dollar, der nun überwunden werden muss.“



Aktuell hat sich WTI Oil auf knapp 56,0 US-Dollar und damit auf die 200-Tage-Linie zurückgezogen. Die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung von 55,0 US-Dollar kommt somit in Reichweite. Der obere Chart unterstreicht die Relevanz dieser Zone eindrucksvoll. Taucht WTI Oil darunter ab, muss die Lage neu bewertet werden.

Eine herbe Enttäuschung gab es zudem am Mittwoch (25.09.), als die EIA die aktuellen Daten für die Woche zum 20.09. veröffentlichte. Nicht nur, dass es statt des erwarteten leichten Abbaus der US-Rohöllagerbestände einen ordentlichen Aufbau der Bestände um +2,4 Mio. Barrel gab, lag den Marktakteuren schwer im Magen, auch die vermeldete Produktionssteigerung von 12,4 Mio. bpd aus der Vorwoche auf nun 12,5 Mio. bpd sorgte für Unbehagen. Die 12,5 Mio. bpd stellen das bisherige Jahreshoch dar und wurden nun zum zweiten Mal erreicht, nachdem dieses Niveau zuletzt in der Woche zum 23.08. markiert wurde. Nimmt die Ölproduktion in den USA weiter an Fahrt auf? Die nächsten Daten werden weitere Aufschlüsse diesbezüglich liefern…

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht müssen die 55,0 US-Dollar halten, anderenfalls droht eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich von 53,5 US-Dollar oder gar 50,5 US-Dollar. Auf der Oberseite scheint das Potential auf den Bereich von 63,0 US-Dollar beschränkt zu sein.