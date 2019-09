Nach einem starken Wochenstart ging dem Goldpreis zuletzt wieder die Puste aus. Die 1.550 US-Dollar blieben während des jüngsten Vorstoßes unerreicht. Das Edelmetall drehte stattdessen wieder nach unten ab und nähert sich nun der maßgeblichen Unterstützungszone um 1.490 US-Dollar.

Die „Claims“ sind deutlich abgesteckt worden. Die 1.550 US-Dollar bilden auf der Oberseite ein veritables Widerstandscluster. Die 1.490 US-Dollar auf der Unterseite sind eine starke Unterstützung. Und es ist gut möglich, dass diese zum Wochenausklang noch einmal ihre Relevanz unter Beweis stellen muss.

Rückblick. Die charttechnische Konstellation hatten wir in unserer letzten Ausgabe wie folgt zusammengefasst. „[…] Die hohe Relevanz der 1.490 US-Dollar als Unterstützung wird beim Blick auf den Chart deutlich. Sollte sie unterschritten werden, könnte es rasch eine Etage tiefer gehen. In diesem Fall würde die Zone 1.450 / 1.430 US-Dollar in den Fokus geraten. Doch so weit ist es noch nicht. Oberhalb von 1.490 US-Dollar sehen wir Gold weiterhin im Spiel. Ein erneuter Vorstoß in Richtung 1.550 US-Dollar scheint mit Blick auf die aktuelle Gemengelage weiterhin möglich zu sein. Auch unser übergeordnetes Bewegungsziel von 1.600 US-Dollar ist noch nicht vom Tisch. […]“ An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert.



Dass Gold sich zunächst wieder in Richtung 1.550 US-Dollar aufmachen konnte, lag maßgeblich an den zu Wochenbeginn erneut stark aufgeflammten Konjunkturängsten. Die am Montag (23.09.) und Dienstag (24.09.) veröffentlichten Konjunkturdaten enttäuschten mehrheitlich deutlich. Allen voran die ganz schwachen Daten zur US-Verbraucherstimmung, die durch das Conference Board für September ermittelt und gestern veröffentlicht wurden. Im Laufe der Woche kam es zu einer Beruhigung der Lage; nicht zuletzt klammern sich die Marktakteure erneut an die Hoffnung, dass es (wieder einmal) rasch zu einem „Deal“ zwischen den USA und China kommen könnte, in diese Richtung wurden zumindest Aussagen Trumps interpretiert. Der US-Dollar profitiert von der aktuellen Gemengelage und hält den Goldpreis im Würgegriff. Am heutigen Freitag stehen noch einige wichtige US-Konjunkturdaten an, die den US-Dollar und damit auch Gold beeinflussen könnten.

Trotz (oder womöglich auch gerade wegen) der aktuellen Konsolidierung hält der Zufluss in den weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, den SPDR Gold Shares, unvermindert an. Die Beobachtung der Bestandsentwicklung liefert interessante Anhaltspunkte, wie sich die Gemütslage von Investoren darstellt. Nach einer kleinen Verschnaufpause zur Monatsmitte legten die Bestände seit wenigen Tagen wieder deutlicher zu. Sie bewegen sich aktuell auf einem Niveau, das man zuletzt im November 2016 beobachten konnte…

Kurzum: Die Strahlkraft von Gold hat trotz der jüngsten Konsolidierung offenkundig nicht gelitten. Aktuell bewegt sich das Edelmetall in der neutralen Zone. Erst, wenn Gold über eine der beiden Grenzen (1.550 US-Dollar auf der Oberseite und 1.490 US-Dollar) die Range verlassen sollte, wird es spannend. Ein signifikanter Ausbruch über die 1.550 US-Dollar wäre als Befreiungsschlag zu bewerten! Die zentrale Unterstützung sehen wir weiterhin im Bereich um 1.430 US-Dollar. So lange dieser nicht signifikant unterschritten wird, behält das übergeordnet bullische Szenario unserer Meinung nach seine Gültigkeit.