An vier Tagen in Folge schaffte es die Aktie von Nel ASA nun nicht, sich oberhalb wichtiger charttechnischer Hürden festzusetzen. An jedem dieser Tage kam es zu Breaks, doch die Schlusskurse lagen jeweils bei oder unterhalb der entscheidenden Ausbruchsmarke bei 0,84 Euro. Zwar konnten die Bären daraus bei der Wasserstoff-Aktie noch keinen großen Profit ziehen, doch das muss nicht so bleiben. Heute Morgen präsentiert sich Nels ...