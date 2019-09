Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 174,29 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,58 Prozent.

Damit konnte der Bund-Future die Kursgewinne vom Vortag halten. Für den Anleiheexperten Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist es etwas überraschend, dass sich der deutsche Rentenmarkt zuletzt gut behaupten konnte, nachdem die EZB am Donnerstag einen unerwartet starken Anstieg der Geldmenge gemeldet hatte. "Offensichtlich herrschen bei vielen Marktteilnehmern Rezessionssorgen vor, die so leicht nicht zu nehmen sind", kommentierte Wortberg den Handel.

Im weiteren Tagesverlauf dürften neue Konjunkturdaten für Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Kennzahlen zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone und am Nachmittag zahlreiche Daten aus der US-Wirtschaft, darunter zum Auftragseingang und zur Preisentwicklung./jkr/jha/