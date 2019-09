Ein kurzes charttechnisches Update zur Aktie von 1&1 Drillisch: Der Telekom-Titel hat in den letzten beiden Tagen auf einer charttechnischen Unterstützungsmarke aufgesetzt. Tagestiefs bei 27,18 Euro am Mittwoch und 27,32 Euro am Donnerstag bestätigen den Supportbereich. Allerdings hat sich der Aktienkurs des TecDAX-notierten Unternehmens bisher nicht aus dieser Zone nach oben absetzen können. Der gestrige XETRA-Schlusskurs für ...