Mit diesen Bohrungen hat De Grey mehrere neue Erzgänge nachgewiesen, die eine mächtige und hochgradige Goldvererzung weit außerhalb der aktuellen Ressourcengebiete darstellen. Das Unternehmen sieht hier das Potenzial darauf, dass Mallina gleich mehrere subparallele Erzgänge in einem 700 Meter breiten Korridor beherbergen könnte.

Das bedeutet, so De Grey, dass diese Erzgänge das Potenzial auf eine erhebliche Steigerung der Ressourcen bieten! Zumal dem Unternehmen zufolge die neuen Aircore-Abschnitte über mindestens einige hundert Meter in Streichrichtung offen bleiben.

Unter anderem erbohrte De Grey dabei:

- 40 m mit 3,9 g/t Au ab 8 m Tiefe einschl. 8 m mit 9,2 g/t Au und 12 m mit 5,6 g/t Au,

- 28 m mit 2,6 g/t Au ab 40 m Tiefe einschl. 4 m mit 5,4 g/t Au,

- 32 m mit 1,6 g/t Au ab 16 m Tiefe einschl. 4 m mit 5,8 g/t Au,

- 20 m mit 1,7 g/t Au ab 4 m Tiefe einschl. 8m mit 3,4 g/t Au und

- 24 m mit 0,9 g/t Au ab der Oberfläche.

Dass De Grey mit seinen Bohrungen in so großer Entfernung vom derzeitigen Ressourcengebiet von Mallina (bis zu 3,0 Kilometer) erfolgreich war, sehen auch wir als sehr vielversprechende Entwicklung an, die in Zukunft eine erhebliche Zunahme der Ressourcen auf dem Gebiet von Mallina wahrscheinlich macht.

De Grey hat angesichts der positiven Resultate bereits Folgebohrungen in Auftrag gegeben, darunter rund 5.000 Meter an Aircore- und 1.500 Meter an RC-Bohrungen (Rückspülbohrungen). Das RC-Bohrgerät hat bereits mit den detaillierten Bohrungen über den neu definierten Erzgängen begonnen, während das zusätzliche Aircore-Bohrprogramm voraussichtlich noch diese Woche beginnen soll. Damit will man den Trend der Erzgänge entlang des Streichens erweitern und besser definieren, bevor weitere RC-Bohrungen vorgenommen werden.

De Grey hatte Ende August / Anfang September rund 22 Mio. AUD an frischem Kapital aufgenommen, um damit zum einem weitere Explorationsaktivitäten zu finanzieren, aber vor allem auch, um damit den endgültigen Erwerb der Indee-Liegenschaften zu finanzieren, die einen großen Teil des Pilbara-Projekts ausmachen. Die Finanzierung erfolgte zu 0,05 AUD pro Aktie, sodass der De Grey-Kurs zunächst bis an diese Marke heran nach unten ging und seitdem eher seitwärts tendiert.

Wir glauben aber, dass die Aktie über das Potenzial verfügt, sich bei einem weiterhin hohen Goldpreis und anhaltend positiven Bohrergebnissen von diesem Niveau aus deutlich zu erholen. Natürlich sind die Risiken aber weiterhin hoch, was Anleger immer berücksichtigen sollten.

