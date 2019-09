Der französische Leitindex befindet sich in einer exzellenten charttechnischen Ausgangslage. Es fehlt nur noch die „Krönung“. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt und offeriert weiterhin Chancen.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 25.08. hieß es u.a. „[…] Zuletzt konnte sich der CAC 40 leicht erholen Er löste sich von der 5.200er Marke und lief in Richtung der 5.450 Punkte. Ein Vorstoß in Richtung 5.600 / 5.670 Punkte und damit in Richtung der zentralen Widerstandszone schien möglich. Doch mit dem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China verpasste der CAC 40 den Ausbruch über die 5.450er Marke und orientierte sich wieder nach unten.[…]“

Zu der von uns zum damaligen Zeitpunkt befürchteten Ausdehnung der Rückzugsbewegung auf 5.200 Punkte kam es nicht. Stattdessen berappelte sich der Index zügig und drehte erneut in Richtung des entscheidenden Widerstands 5.400 / 5.450 Punkte ab. Und dieses Mal gelang der Ausbruch. Der Index rief das aus diesem Kaufsignal resultierende Potential mittlerweile ab und ist in die Widerstandszone 5.600 / 5.670 Punkt eingedrungen. Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis unterstreicht die spannende Konstellation.

Der CAC 40 muss nun nachsetzen und signifikant auf neue Höhen ausbrechen. Ein erster vorsichtiger Vorstoß blieb bereits erfolglos. Die Gefahr, dass der Index letztendlich mit seinem Ausbruchsversuch scheitern könnte, ist somit noch nicht vom Tisch. Im bullischen Idealfall werden nun die 5.450 Punkte nicht wieder unterschritten.