FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit freundlicher Tendenz ist der Dax in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Der deutsche Leitindex stieg am Freitag in den Anfangsminuten um 0,41 Prozent auf 12 338,44 Punkte. Er startet so zu Wochenschluss einen neuen Versuch, die zuletzt als Unterstützung dienende Marke von 12 300 Punkten wieder zurückzuerobern. Sein bisheriges Wochenminus sinkt damit auf etwa 1 Prozent.

In New York hatten am Vortag noch die Diskussionen über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump und um ein Wiederinkrafttreten der Huawei-Sanktionen belastet. Laut Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank gibt im Handelskonflikt jedoch Entspannungssignale. Aus China habe es optimistische Aussagen des Außenministers gegeben, wonach die USA guten Willen zeigten. Daher bestehe nun die Hoffnung, dass "die Gespräche nicht nur wieder aufgenommen sondern fortgesetzt und Ergebnisse erzielt werden".

Vor dem Hintergrund ging es am Freitag auch für den MDax leicht um 0,19 Prozent auf 25 749,85 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte am Morgen 0,31 Prozent auf 3543,13 Zähler zu./tih/fba