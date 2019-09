Unsere letzte Kommentierung zur Intel-Aktie überschrieben wir am 11.09. noch mit „Kann die Aktie nachsetzen?“. Damals war der Wert im Begriff, das markante Hoch aus dem Juli dieses Jahres anzugreifen. Der entscheidende Schritt gelang bis dato nicht. Stattdessen läuft die Aktie Gefahr, weiter in Bedrängnis zu geraten.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Aktuell steuert die Aktie auf die eminent wichtige Zone um 52,5 US-Dollar zu. In diesem Bereich liegt u.a. das markante Juli-Hoch. Eine Fortsetzung der Bewegung über die 52,5 US-Dollar hinweg, könnte frische Kräfte freisetzen und noch einmal den Widerstandsbereich um 55,0 US-Dollar oder gar das April-Hoch bei knapp 59,0 US-Dollar in den Fokus rücken. Aber, noch ist nichts gewonnen! Die Gefahr von Gewinnmitnahmen besteht mit Blick auf das exponierte Kursniveau. Idealerweise spielen sich diese oberhalb der 50,0 US-Dollar ab… Sollte es jedoch zu einem Rücksetzer unter die 47,5 US-Dollar kommen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.[…].“



Die Aktie verpasste es bislang, den entscheidenden Schritt über die 52,5 / 53,0 US-Dollar hinweg zu machen. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat sich ein zweites markantes Hoch im Bereich von 52,5 / 53,0 US-Dollar ausgebildet. Droht also doch ein Korrekturszenario? So eindeutig ist die Lage nicht, denn die Aktie verteidigt bislang erfolgreich den eminent wichtigen Unterstützungsbereich von 50,0 US-Dollar. Hier verläuft aktuell auch die 200-Tage-Linie, was diesem Bereich wiederum weitere Relevanz verleiht. Die Basis für einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite ist demnach noch intakt.

Kurzum: Die Aktie sollte es aus charttechnischer Sicht tunlichst vermeiden, signifikant unter die 50,0 US-Dollar abzutauchen. Die zentrale Unterstützung sehen wir weiterhin im Bereich von 47,5 US-Dollar, darunter wäre eine Neubewertung der Lage notwendig. Auf der Oberseite muss die Aktie über die 52,5 US-Dollar laufen, um die Hängepartie zu beenden und das Chartbild zu klären.