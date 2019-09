Die Bundesbank und BaFin benutzen im LSI-Stresstest 2019 für deutsche Kreditinstitute auffällig oft das Wort „Rentabilität“: „Rentabilität (…) ist schwach“, „Rückgang der Rentabilität“, „sinkende Gesamtkapitalrentabilität“. Die wallstreet:online-Redaktion fragte bei Dorothea Schäfer, Forschungsdirektorin Finanzmärkte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), nach den Risiken für kleinere Banken und Sparkassen.

Dorothea Schäfer, Forschungsdirektorin in der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin, ordnet die Situation der Sparkassen folgendermaßen ein: „Sparkassen stehen genauso wie Genossenschaftsbanken und andere 'langweilige' Banken in dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld vor großen Herausforderungen.“ Dies liegt vor allem am Geschäftsmodell, denn jede Bank die auf „Hereinnahme von Spareinlagen und Ausgabe von Krediten an Unternehmen und Haushalte setzt“ stehe unter Druck, so Schäfer im Gespräch mit wallstreet:online.

Die Funktionsweise von Sparkassen sei, dass Problemfälle „grundsätzlich innerhalb ihres Verbundes“ gelöst werden. Schäfer führt aus: „So kommt es immer mal wieder zu Fusionen innerhalb des Sparkassensektors, meist, weil eine starke Sparkasse eine schwächere übernimmt.“

„Mit einer Pleite einer Sparkasse ist nicht zu rechnen“ (Dorothea Schäfer, DIW Berlin)

Beim Blick auf die Kunden und ihr Verhalten im aktuellen Zinsumfeld konstatiert Schäfer: „Bei einem negativen Zins für Einlagekunden in der Nähe des Satzes der EZB von 0,5 Prozent ist zu erwarten, dass die Kunden vermehrt ihre Guthaben bei der Bank abheben.“ Dies würde schlussendlich bedeuten, dass die Chance für Kreditinstitute, die negativen EZB-Einlagenzinsen an die privaten Sparer weiterzugeben, begrenzt sei. Und Schäfer führt ihren Gedanken weiter aus: „Gleichzeitig aber gehen die Kreditzinsen in der Tendenz weiter zurück. Das lässt die Gewinne dahinschmelzen.“