Inline-Optionsscheine auf die Deutsche Post-Aktie bieten Anlegern in den nächsten drei Monaten bei einer anhaltenden Seitwärtsbewegung der Aktie hohe Renditechancen.

Die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) wird seit Mitte Januar 2019 innerhalb einer Bandbreite von 25 Euro bis 31,50 Euro gehandelt. Seit Anfang August reduzierte sich die Handelsspanne sogar auf 27,70 bis 31,20 Euro. Mit derzeit 30,20 Euro notiert die Aktie derzeit eher am oberen Rand der Tradingrange. Inline-Optionsscheine sind geeignete Finanzinstrumente, mit denen Anleger in Seitwärtsphasen zu überproportional hohen Renditen gelangen können. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Deutsche Post-Aktie bis zum Jahresende keine allzu großen Sprünge machen wird, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheine interessant sein.

Die Funktionsweise dieser exotischen Optionsscheine ist einfach nachvollziehbar: Inline-Optionsscheine sind mit einem unteren und einer oberen KO-Level ausgestattet. Wenn der Aktienkurs bis zum Ende der Laufzeit des Optionsscheines permanent innerhalb dieser beiden KO-Levels verbleibt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Berührt oder durchkreuzt der Aktienkurs eine der beiden Marken, dann verfällt der Schein praktisch wertlos, da Anleger in diesem Fall einen Betrag in Höhe von 0,001 Euro je Schein gutgeschrieben bekommen.