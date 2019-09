Der gesamte Gold-Silbersektor befindet sich in einer entscheidenden Phase. Es gilt die Frage zu klären, ob die aktuelle Konsolidierung in der Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung oder aber in einer Korrektur münden wird… Ähnliches gilt in Bezug auf die Barrick-Gold- Aktie.

Die aktuelle Konsolidierung beim Goldpreis mag den einen oder anderen Investor zwar etwas verunsichern und womöglich auch ungeduldig werden lassen, doch mit Blick auf den bisherigen Verlauf lässt sich bis dato konstatieren: Noch hält Gold alle Trümpfe in der Hand, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen!

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 27.09. „GOLD - Spitz auf Knopf!“

Kommen wir auf Barrick Gold zurück. Das Doppeltop im Bereich von 20,0 US-Dollar wird über die Qualität zukünftiger Vorstöße auf der Oberseite entscheiden. Mit der Ausbildung des kleinen Doppeltops hat ein ohnehin schon wichtiger Widerstand weiter an Bedeutung gewonnen. Nachdem der letzte Aufwärtsimpuls im Bereich von 19,0 US-Dollar zum Erliegen kam, hat sich die Aktie bis auf den Unterstützungsbereich von 18,0 US-Dollar zurückgezogen. Idealerweise (zumindest aus bullischer Sicht) kann die Aktie diese Unterstützung weiter verteidigen. Doch selbst eine Ausdehnung der Rückzugsbewegung auf 17,0 US-Dollar oder gar 16,0 US-Dollar wäre noch zu tolerieren. Sollte es jedoch darunter gehen, muss eine Neubewertung erfolgen.

Kurzum: Die Verschnaufpause tut der Aktie nach der fulminanten Rally gut. Dass ein nur knapp drei Monate währender Zwischensprint von 12 auf 20 US-Dollar nicht innerhalb weniger Tage konsolidiert ist, sollte nicht überraschen. Die Rahmenbedingungen für Goldproduzenten und damit die Perspektiven für die Aktie haben sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich verbessert. Aktuell ist jedoch Geduld eine gefragte Tugend…