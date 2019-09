Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa starteten den Handel am Freitag trotz der enttäuschenden Sitzung gestern an der Wall Street höher, so die Experten von XTB.Der britische FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) steige dank der Schwäche des GBP am stärksten, während Aktien aus Polen und Italien in der Nähe ihrer gestrigen Schlusskurse auf der Stelle treten würden. [ mehr