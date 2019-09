PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Das politische Drama in Washington kann der jüngsten Stabilisierung an den europäischen Börsen am Freitag nur wenig anhaben. Der EuroStoxx 50 hielt sich gegen Mittag mit 3543,70 Punkten im Plus und gewann 0,33 Prozent dazu. Von schwachen Konjunkturdaten und diversen politischen Unsicherheiten geprägt, läuft es für den europäischen Leitindex nach gut einem Monat aber trotzdem erstmals wieder auf ein Wochenminus von derzeit gut 0,8 Prozent hinaus.

Positiven Signalen im US-chinesischen Handelsstreit und einem Abkommen zwischen den USA und Japan wurde an den Märkten zuletzt durchaus Beachtung geschenkt. Weniger Einfluss schrieben Experten dagegen einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump zu.