Auf einem Kapitalmarkttag macht BASF deutlich, dass die Agrarsaison in Lateinamerika gut gestartet ist. Gleichzeitig wird die Prognose bestätigt, demnach soll das EBIT um bis zu 30 Prozent sinken. Der Markt rechnet mit einem Minus von 25 Prozent. Mittelfristig soll das EBITDA bei BASF um 3 Prozent bis 5 Prozent zulegen. Bei der Dividende will BASF auch in schwierigen Zeiten weiter zulegen.Die Analysten der UBS werten die ...