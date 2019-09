FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zu Wochenschluss an seine freundliche Vortagstendenz angeknüpft. Der deutsche Leitindex baute sein Plus am Freitag gegen Mittag mit 12 384,58 Punkten auf 0,78 Prozent aus. Er eroberte die runde Marke von 12 300 Punkten spielend wieder zurück und dämmte sein bisheriges Wochenminus auf 0,7 Prozent ein.

Den Experten von Indexradar zufolge ist auf die Schwächesignale aus der ersten Wochenhälfte kein weiterer Verkaufsdruck gefolgt. "Ein Trendumschwung nach unten lässt sich dadurch vorerst nicht bestätigen, er bleibt aber für ein paar Tage weiter ein latentes Risiko", schrieb Andreas Büchler von dem Börsenstatistik-Magazin. Nach dem Rutsch unter die 12 300 Punkte sei der Dax kurz angeschlagen gewesen, nun aber sei ein neuer Anlauf in Richtung 12 500 Punkte wieder wahrscheinlich geworden.