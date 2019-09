Gestern fiel der Bitcoin laut Bloomberg unter die 200-Tage-Linie. Am Freitagnachmittag steht der Bitcoin immer noch rund 4,5 Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit 8.084 US-Dollar (Stand: 27.09.2019, 12:27 Uhr, CoinMarketCap):

Über die Gründe des jüngsten Krypto-Crashs gibt es bislang nur Spekulationen. Einige Branchenanalysten sehen den jüngsten Krypto-Crash im Zusammenhang mit der Einführung von Bitcoin-Futures an der Intercontinental Currency Exchange (ICE) mit Sitz in Atlanta, berichtet Bloomberg. Am Sonntagabend hatte die ICE den Handel mit Bitcoin-Futures gestartet.

Eine weitere Theorie ist, dass ein Einbruch bei der Bitcoin-Hashrate für den jüngsten Krypto-Crash verantwortlich sein soll. Am Montag war die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes aus unerklärlichen Gründen auf unter 70 Exa-Hashs pro Sekunde (EH/s) eingebrochen. Inzwischen erholte sie sich aber wieder und liegt bei 108,5 EH/s, so Blockchain.com.



Quelle: Blockchain.com

Am Krypto-Markt herrscht immer noch pure Angst. Der „Crypto Fear & Greed Index” steht derzeit bei 24 von 100 Punkten (0 = maximale Angst; 100= maximale Gier), was dem Wert „extrem fear“ entspricht. Gestern hatte er bei 12 gelegen.

Autor: Ferdinand Hammer