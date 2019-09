Ctrip – ganz besondere Aktie

Ctrip – kennen Sie diese Aktie? Nun, vielleicht das Portal, falls Sie häufiger in Asien reisen. Im Ausverkauf im Dezember hatten wir die Aktie schon einmal empfohlen. Jetzt läuft sie wieder Richtung Süden mit schönem Potenzial auf ein Comeback. Denn fundamental ist Ctrip nach wie vor sehr spannend. Morgan Stanley hat tatsächlich Turbos auf diesen Titel. Die WKN MF7LEQ ist durchaus spannend mit kleiner Position und Ziel Take-Profi bei 70 Cent. Also 40% Zielrendite bei Kurs aktuell 50 Cent. Aber wichtig – dieser Trade ist wirklich risikoreich. Mehr Trades, jeden Tag von Wirecard bis Varta, von Deutsche Wohnen bis DAX in den letzten Wochen, gibt es nur im Abo-Bereich. Unser Turbo-Depot seit 1. August – plus 20%.