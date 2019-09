Sto geht neue Beteiligung ein

Sto übernimmt die Mehrheit an Viacor Polymer aus Rottenburg am Neckar. Man will sich mit 50,1 Prozent an der Gesellschaft beteiligen. Das Kartellamt muss dem Erwerb noch zustimmen. Finanzielle Details werden nicht mitgeteilt.Viacor ist im Bereich der Industrieböden und Sportbodenbeschichtungen aktiv. Gründer Ralf Jooss bleibt Geschäftsführer von Viacor. Synergien zwischen Viacor und Sto werden vor allem in der Entwicklung und ...