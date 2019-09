Berlin (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: ver.di lehnt Personalabbau im Vertrieb entschieden ab - Aktiennewsver.di lehnt einen Personalabbau im Vertrieb der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und damit am Kunden rigoros ab, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr