Das überregionale Redakteursnetzwerk der Madsack Mediengruppe hat am Schorf einer Wunde gepuhlt, deren Heilung eigentlich längst verkündet worden war – von den üblichen Verdächtigen wie beispielsweise Georg Restle, Moderator von Monitor und sogar mit Unterstützung des Bürgermeisters der Stadt Düsseldorf. Es geht um Randale in Schwimmbädern, namentlich im Düsseldorfer Rheinbad. „Eine Wahnsinnsgeschichte“, kommentierte Restle in

Der Beitrag Randale im Düsseldorfer Rheinbad: Endlose Geschichte der Verharmlosung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.