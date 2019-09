„Wir haben die Chance, unser erstes Quartal mit 100.000 Auslieferungen zu erreichen“, schrieb Musk in einer am Donnerstag vom Branchenblog Electrek veröffentlichten E-Mail an Tesla-Mitarbeiter. Die anhaltend hohe Nachfrage gibt dem Autobauer auftrieb, sodass Tesla 110.000 Bestellungen verbuchen könnte. Die Herausforderung läge darin, die Autos jetzt zügig an die Kundschaft auszuliefern. Dazu müsse Tesla zum Quartalsende so viele Ressourcen wie möglich aufbieten. Das hat der Konzern auch bitter nötig, die Gewinnmarge liegt beim beliebten Model 3 sehr viel niedriger, als bei früheren Modellen. Nur so kann das Unternehmen endlich und auf Dauer schwarze Zahlen schreiben.

Aus technischer Sicht ist zwar eine Verbesserung im Chartbild zu erkennen, dieses spiegelt sich aber lediglich durch eine seit Juli anhaltende Seitwärtsbewegung zwischen 211,55 und grob 255 US-Dollar wider. Auch die gestrige Nachricht über das ambitionierte Ziel Teslas 100.000 Einheiten ausliefern zu wollen, führte nicht zum gewünschten Erfolg. Noch immer beschreibt das Wertpapier des US-Elektroautobauers seine Seitwärtsbewegung, größere Impulse dürften erst bei einer nachhaltigen Auflösung der Handelsspanne aufkommen.