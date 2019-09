NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Konjunkturdaten haben den Dow Jones Industrial am Freitag gestützt. Der US-Leitindex rückte zuletzt um 0,17 Prozent auf 26 937,48 Punkte vor, nachdem er am Donnerstag noch leicht nachgegeben hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein minimales Plus an. Die US-Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter waren im August überraschend gestiegen.

Die anderen wichtigen Indizes aber litten etwas unter der anhaltenden Unsicherheit rund um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. So rückte der marktbreite S&P 500 lediglich um 0,03 Prozent auf 2978,42 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,32 Prozent auf 7746,92 Zähler nach unten.